Психолог Полянская потребовала лишить Жанну Эппле звания заслуженной артистки из-за долга

Актриса Жанна Эппле недостойна звания заслуженной артистки России из-за попытки мошенническими действиями уйти от погашения крупного долга. Об этом в комментарии 360.ru заявила психолог Капитолина Полянская.

Она пояснила, что еще в 2010 году выдала под расписку оказавшейся на улице с детьми знакомой артистке ссуду в 154 тысячи евро. За прошедшее с тех пор время Эппле погасила только треть задолженности.

Когда Полянская предложила ей оформить обязательство по погашению долга нотариально заверенной распиской, Эппле ушла в отказ. Тогда психолог подала в суд и выиграла дело.

«Судебное решение по взысканию долга было в мою пользу. Апелляцию отменили, поэтому она должна была погашать долг. Но между решениями первой инстанции и апелляцией она подала на банкротство, которое до сих пор идет», — рассказала Полянская.

Психолог добавила, что в документах арбитражного управляющего есть данные о неизвестных счетах, но по какой-то причине занимающийся банкротством Эппле специалист не обратил на них внимания.

«Поэтому мы сейчас пишем заявления в органы. Здесь речь идет или о сговоре, или о некомпетентности управляющего», — заявила Полянская.

Она пояснила, что видит в действиях Эппле мошенничество. Такой человек, по ее мнению, не может носить звание заслуженного артиста.

«Этот статус не только дает права, но и обязывает человека быть примером для других», — пояснила психолог.

Сейчас основное тело долга Эппле, по словам Полянской, составляет 102 тысячи евро, еще семь тысяч в иностранной валюте — накопленные проценты.

Адвокат Александр Бенхин в комментарии 360.ru заявил, что лишить артиста звания никто не может, потому что такой законодательной базы не существует.

«Это просто некий способ давления. Никакого механизма лишения звания нет», — заявил юрист.

Ранее юрист Лариса Феттер предупредила россиян о том, что в случае развода взятые на семью кредиты обязан платить тот, чья подпись стоит в договоре займа. Она подчеркнула, что банки смотрят именно на данные заемщика.