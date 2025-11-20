Юрист Феттер посоветовала добиваться компенсации за выплаченные кредиты супруга после развода

Развод может оставить одного из супругов в затруднительном финансовом положении, если на нем останутся долги другого. Юрист Лариса Феттер рассказала Life.ru , какие кредиты считаются личными, а какие могут быть признаны общими через суд.

Если кредитный договор оформлен на вас, то и выплачивать его придется вам, даже если деньги были потрачены на помощь родственникам супруга или его бизнес.

«Банку не интересны ваши семейные перипетии — для них важен заемщик, чья подпись стоит в договоре», — отметила юрист.

Однако в некоторых случаях долги можно признать общими. Это касается обязательств, которые были взяты с согласия второго супруга и потрачены на семейные нужды. Сюда относятся ипотека, автокредит на имущество, кредит на семейный отпуск и другие траты. Тем не менее, банк не перепишет договор из-за развода, и платить будет тот, кто указан заемщиком.

Феттер посоветовала искать пути к компенсации: через суд можно признать долг общим и взыскать со второго супруга половину сумм, уже выплаченных банку после развода. Однако для этого необходимы доказательства общих трат, что может быть затруднительно без бумажных следов.