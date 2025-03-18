Психанула? Лолита Милявская сменила образ на фоне массовой отмены концертов

Певица Лолита Милявская решилась на перемены во внешности на фоне массовой отмены ее сольных концертов. Видео своего преображения 61-летняя артистка опубликовала в Telegram-канале .

«Вот такая я стала старушка-панкушка», — шутя прокомментировала новый образ Лолита.

На кадрах, которыми певица поделилась с подписчиками, видно, как артистка снимает в зеркало на камеру телефона новую прическу. Лолита сидела в кресле петербургского салона красоты ее близкого друга Алексея Осипчука. Стилист сделал звезде новую короткую, слегка небрежную и свободную, стрижку.

Ранее выступления Лолиты Милявской отменили в Кемерове и Новокузнецке. Артистка обвинила организаторов в плохом уровне безопасности концертных площадок.

Позже певица призналась, что никогда не рассчитывала прожить на пенсию, но к отмене концертов относится философски. По ее мнению, больше всего от отмены ее выступлений страдают зрители, которые при возврате теряют до 10% стоимости билетов.