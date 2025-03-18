Психанула? Лолита Милявская сменила образ на фоне массовой отмены концертов
Милявская кардинально сменила имидж на фоне отмены концертов
Певица Лолита Милявская решилась на перемены во внешности на фоне массовой отмены ее сольных концертов. Видео своего преображения 61-летняя артистка опубликовала в Telegram-канале.
«Вот такая я стала старушка-панкушка», — шутя прокомментировала новый образ Лолита.
На кадрах, которыми певица поделилась с подписчиками, видно, как артистка снимает в зеркало на камеру телефона новую прическу. Лолита сидела в кресле петербургского салона красоты ее близкого друга Алексея Осипчука. Стилист сделал звезде новую короткую, слегка небрежную и свободную, стрижку.
Ранее выступления Лолиты Милявской отменили в Кемерове и Новокузнецке. Артистка обвинила организаторов в плохом уровне безопасности концертных площадок.
Позже певица призналась, что никогда не рассчитывала прожить на пенсию, но к отмене концертов относится философски. По ее мнению, больше всего от отмены ее выступлений страдают зрители, которые при возврате теряют до 10% стоимости билетов.