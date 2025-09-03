«Проверять надо того, кто создает скандалы». Кремлев встал на защиту Егора Крида

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев поддержал певца Егора Крида в конфликте с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Свое мнение он выразил в Telegram-канале .

«Егора знаю лично — воспитанный парень, который очень много делает для страны и развития культуры, а также умеет здраво отвечать на критику. Советую всем почитать!» — сказал он.

По словам Кремлева, общественникам следует заняться действительно важными вещами. Например, провести субботник или помочь бедным. Вместо этого идет пиар на громком имени исполнителя, который открылся фанатам.

«Возможно, Егор в чем-то и не прав, но это решать уже не нам и тем более не тем, кто так или иначе сам попадает в скандалы или создает их для пиара», — сказал Кремлев.

По мнению президента Международной ассоциации бокса, проверить стоило бы как раз тех, кто кричит громче остальных и выступает с бессмысленными предложениями.

Ранее Крид ответил на критику Мизулиной по поводу своего концерта на стадионе «Лужники», который возмутил общественницу из-за откровенного танца и поцелуя на сцене.

Глава Лиги безопасного интернета сказала, что мероприятие может пошатнуть семейные ценности. Певец молчать не стал и обвинил Мизулину в том же самом, заявив, что она разрушила семью его коллеги по цеху Шамана.