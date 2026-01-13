Процедуру оформления наследства актрисы Веры Алентовой начали в Москве
Московский нотариус открыл наследственное дело Веры Алентовой
Московский нотариус приступил к процедуре оформления наследства ушедшей из жизни народной артистки России Веры Алентовой. Об этом со ссылкой на документы сообщило РИА «Новости».
Теперь юрист по наследственным делам должен получить завещание, при его наличии, документы о родстве потенциальных наследников и список имущества актрисы.
«Алентова Вера Валентиновна <…> Наследственное дело открыто», — процитировало агентство документы.
Единственной наследницей Веры Алентовой считается ее дочь актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Супруг народной артистки России Владимир Меньшов умер еще в 2021 году.
После открытия наследного дела нотариус обязан подождать шесть месяцев, чтобы другие претенденты на наследство Алентовой могли заявить о себе. Если заявлений больше никто не подаст, то Меньшова получит специальное свидетельство для переоформления имущества матери на себя.
Народная артистка России Вера Алентова скончалась 25 декабря прошлого года в возрасте 83 лет. Состояние актрисы резко ухудшилось во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким, с которым она снималась в фильме «Зависть богов».
Спустя четыре дня Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с мужем.