Процедуру оформления наследства актрисы Веры Алентовой начали в Москве

Московский нотариус приступил к процедуре оформления наследства ушедшей из жизни народной артистки России Веры Алентовой. Об этом со ссылкой на документы сообщило РИА «Новости» .

Теперь юрист по наследственным делам должен получить завещание, при его наличии, документы о родстве потенциальных наследников и список имущества актрисы.

«Алентова Вера Валентиновна <…> Наследственное дело открыто», — процитировало агентство документы.

Единственной наследницей Веры Алентовой считается ее дочь актриса и телеведущая Юлия Меньшова. Супруг народной артистки России Владимир Меньшов умер еще в 2021 году.

После открытия наследного дела нотариус обязан подождать шесть месяцев, чтобы другие претенденты на наследство Алентовой могли заявить о себе. Если заявлений больше никто не подаст, то Меньшова получит специальное свидетельство для переоформления имущества матери на себя.

Народная артистка России Вера Алентова скончалась 25 декабря прошлого года в возрасте 83 лет. Состояние актрисы резко ухудшилось во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким, с которым она снималась в фильме «Зависть богов».

Спустя четыре дня Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с мужем.