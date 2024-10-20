Против сына Валерии подали иск почти на 590 тысяч долларов

Иск против сына певицы Валерии Арсения Шульгина поступил в суд

В Тверской районный суд Москвы поступил иск к предпринимателю Арсению Шульгину, сыну певицы Валерии. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

С бизнесмена решили взыскать суммы по договору займа.

«Иск <…> был принят к производству, в данный момент суд продолжает рассмотрение этого иска», — сообщили в инстанции.

По данным ТАСС, сумма взыскания менялась несколько раз. Сейчас она превышает 587 тысяч долларов.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл размер гонорара Валерии. По его словам, за концерт артистка зарабатывает от трех миллионов рублей.