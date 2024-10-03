Продюсер раскрыл размер гонорара певицы Валерии

Продюсер Дворцов: Валерия за концерт зарабатывает от трех миллионов рублей

Певица Валерия за концерт зарабатывает от трех миллионов рублей, она по-прежнему «на плаву» и не теряет популярности. Такое заявление изданию «Страсти» сделал продюсер Сергей Дворцов.

Успеху Валерии способствует сотрудничество с супругом Иосифом Пригожиным, который делает все, чтобы его жена была востребована на эстраде. Дворцов назвал союз Пригожина и Валерии прекрасной коллаборацией.

«Гонорары у нее приемлемые — от трех миллионов и выше. <…> С годами гонорары у Валерии не снизились. Они с Пригожиным всегда идут на уступки, сотрудничество», — рассказал продюсер.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш ранее развеял образ «правильной» звезды. Он рассказал, что Валерия может и «красненького махнуть», и ругнуться матом.