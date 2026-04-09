Против Семена Слепакова возбудили уголовное дело

Против комика Семена Слепакова* возбудили уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным следствия, Слепаков* дважды за минувший год получал административные протоколы из-за того, что размещал в соцсетях посты без соответствующей маркировки. Надзорное ведомство держит расследование на контроле.

Ранее в России повторно объявили в розыск рэпера Мирона Федорова*, более известного как Oxxxymiron*. Кроме того, Петербургский мировой суд заочно приговорил исполнителя к 320 часам обязательных работ за злостное уклонение от обязанностей иноагента.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.