Против блогера Лизы Миллер возбудили дело о легализации средств

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против блогера Елизаветы Батюты, известной под именем Лиза Миллер, по обвинению в уклонении от уплаты налогов и легализации незаконно полученных средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства .

По данным следствия, в 2020–2022 годах блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму более 130 миллионов рублей. Часть этих денег, как полагают следователи, она впоследствии легализовала через финансовые операции, чтобы придать видимость законного происхождения средств.

В ходе расследования изучаются данные о всех финансовых транзакциях Батюты. Следователи также проверяют ее на возможную причастность к другим преступлениям в экономической сфере, уточнили в СК.

