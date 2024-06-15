Телеканал МУЗ-ТВ назвал лучших на российском музыкальном олимпе

«Было всякое, было разное, а сколько еще будет! Хочу пожелать каждому веры в себя, слышать свой голос среди множества голосов, не сбивать себя с пути, не давайте это сделать никому», — отметил Билан, получая награду.

В номинациях «Лучший альбом» и «Лучшая песня» победу одержала пластинка Анны Asti «Царица». Певица поблагодарила команду и слушателей. Клаву Коку признали лучшей в Сети.

Премию в номинации «Лучшая музыкальная группа» получил коллектив «Три дня дождя». Музыканты отметили, что начинали все в 2020 году в Парке Горького, а теперь получили премию, значит, «все не зря».

Телеканал «360» наградили в рамках премии «Лучшие социальные проекты». Награду в номинации «Социально-ответственные СМИ» получил благотворительный проект «Круиз добра» для семей из ДНР.