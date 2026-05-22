Продюсер Рудченко: простые тексты и незатейливая мелодия сделали «Руки Вверх!» звездами

В пятницу, 22 мая, лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову исполнилось 50 лет. Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с 360.ru попробовал объяснить, в чем феномен популярности коллектива из 90-х.

«Достучаться до людей проще всего через простые тексты, понятные истории и незатейливую мелодию, которую легко повторить на гитаре где-нибудь во дворе», — объяснил эксперт.

Причем «Руки Вверх!» были не первыми, кто нашел эту формулу. До них был «Ласковый май» с Юрием Шатуновым. Однако есть в коллективе Жукова и нечто неповторимое: он собирает огромные стадионы до сих пор.

Рудченко подчеркнул, что «Руки Вверх!» продолжают слушать не только 40-летние, уже взрослые люди, которые фанатели по группе в молодости, но и современная молодежь.

Жуков, вероятно, это понимает и продолжает выступать с концертами и выпускать новые песни. Так, в июле 2026 года он готовит альбом «Врубай на полную!».

