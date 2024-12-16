Просто здравствуй, просто как дела. Готов ли золотой состав «Непары» выступить вместе

Директора Шоуа и Талышинской: золотой состав «Непары» не планирует петь вместе

В интернете появилась информация, что Александр Шоуа и Виктория Талышинская — солисты золотого состава группы «Непара» — готовы преодолеть разногласия и выступить на новогодних корпоративах за гонорар в 20 миллионов рублей. Правда ли это, рассказали 360.ru концертные директоры обоих артистов.

Брат и организатор выступлений музыканта Беслан Шоуа назвал эти новости бредом и призвал их не читать.

«Виктории, видимо, скучно стало, и она решила какую-то бредятину куда-то вбросить. <…> Мы об этом ничего не знаем», — заявил он.

Директор Талышинской Алексей Кудрявцев тоже сообщил, что подобного не планируется.

«Надо 20 миллионов увидеть, потом уже разговаривать. <…> Как прежде не будет», — ответил он.

Шоуа выкупил права на название «Непара» и весь репертуар и выступает с другой вокалисткой — Дарьей Храмовой.

Ранее Telegram-канал Mash назвал сумму, за которую на корпоратив можно пригласить Филиппа Киркорова.