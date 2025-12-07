«Просто валяться и плакать». Симоньян рассказала о поездке в Индию

Симоньян сообщила, что поехала в Индию между второй и третьей химиотерапией

К российской делегации в Индии присоединилась главный редактор МИА «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян. Она сообщила в Telegram-канале , как между курсами химиотерапии приняла участие в запуске вещания RT India.

В международной поездке Симоньян сменила черный парик на темно-рыжий. Она поделилась в личном блоге находкой в магазине индийского винтажа и тем, как сотрудники подготовили номер к заселению. Подписчиков удивило, что журналистка вернулась к работе практически сразу после выписки из больницы.

«Именно так. Между второй и третьей химией. К сожалению, у меня нет возможности просто валяться и плакать. Или к счастью», — ответила она.

У Симоньян диагностировали рак, сообщили «Известия». Она начала курс лечения минувшей осенью.