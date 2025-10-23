«Просто мрази». Рыдающая Бузова прошлась по взломавшим ее соцсети мошенникам

Ольга Бузова разрыдалась из-за мошенников, написавших пост про ее бесплодие

Певица и телеведущая Ольга Бузова не сдержала чувств, увидев пост о бесплодии, который мошенники написали от ее имени на взломанной странице в соцсети. Рыдающая артистка опубликовала видео в Telegram-канале.

«Меня просто трясет. Мрази, просто мрази! Такие посты оставлять от моего имени — это за гранью человеческого понимания, это отвратительно», — сказала звезда.

Артистка призвала не переводить злоумышленникам деньги и не переходить ни по каким ссылкам, которые аферисты оставляют на ее странице.

В микроблоге знаменитости немногим ранее появились кадры Ольги с маленьким сыном Марии Погребняк Володей. Они сопровождались текстом, в котором исполнительница хита «Мало половин» якобы рассказывала об усыновлении ребенка.

Ранее стало известно, что Ольга выбрала имя для будущего сына. Певица заявила, что назовет наследника Алексеем.