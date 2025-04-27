Бузова выбрала имя для сына

После сотрудничества с группой «Дискотека Авария» Ольга Бузова придумала имя для будущего сына. Певица назовет наследника Алексеем, сообщил kp.ru .

Недавно она выпустила с группой совместную песню «Страна Аления». Бузовой так понравились музыканты, что она решила назвать ребенка в их честь.

«Это предложение от двух Алексеев [Рыжова и Серова]. Все сошлось. Еще Алексей — это мое любимое имя. И моего сына будут звать Алексей», — сказала она.

Правда, о беременности Бузова пока не объявила. Состоит ли она с кем-то в отношениях, тоже неизвестно.

В январе артистке исполнилось 39 лет. Незадолго до праздника она намекнула на новый роман, съездила с неизвестным мужчиной на Красную Поляну, заглянула в свадебный салон и обсудила со стилистом наряды на бракосочетание. На Fashion New Year Awards Бузова объявила, что поставила цель стать матерью в 2025 году.