Прощание со 104-летней тиктокершей состоится в Петербурге 3 декабря

Ставшая популярным TikTok-блогером блокадница Нина Сахарнова умерла на 105-м году жизни. Прощание с покойной пройдет 3 декабря, сообщила РИА «Новости» ее внучка Вероника Колдина.

«Вчера в 20:45 позвонили из больницы, что умерла… Прощание состоится в среду», — уточнила она.

Сахарнова завоевала популярность в Сети благодаря блогу, в котором она рассказывала о своей жизни, в том числе делилась воспоминаниями о Великой Отечественной войне и блокадном Ленинграде. Пенсионерка из Петербурга активно участвовала в конкурсах, танцевала и отвечала на вопросы.

Перед смертью женщина испытывала проблемы с легкими и лежала в больнице. Врачам удалось купировать отек, но спасти пациентку не удалось. По словам родственников, пенсионерка испытывала в последние дни сильную слабость и просила, чтобы ей дали спокойно умереть.

Сахарнова встретила свой 104-й день рождения 25 ноября. После ухудшения состояния ее перевели в реанимацию, где она умерла.