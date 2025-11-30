Ушла из жизни блокадница, которая прославилась в TikTok в 104 года. У нее была последняя просьба

В Санкт-Петербурге умерла блокадница Нина Сахарнова на 105-м году жизни

Одна из самых узнаваемых блокадниц России Нина Сахарнова умерла в Санкт-Петербурге. Женщине было 104 года, рассказали ее родственники изданию «Фонтанка» .

Состояние блокадницы ухудшилось в начале ноября. Женщину осматривали медики нескольких петербургских больниц. Сахарнова испытывала проблемы с легкими, отек врачам удалось купировать.

Поддержать ослабленный организм пожилой женщины оказалось невозможно. Родственники рассказывали прессе, что Нина Георгиевна в последние дни почти лишилась сил и жаловалась на сильную усталость.

«Она попросила, чтобы ей дали спокойно умереть», —объяснила журналистам внучка блокадницы.

После ухудшения состояния ее перевели в реанимацию. Сахарнова 25 ноября встретила свой 104-й день рождения, после чего, ее силы окончательно иссякли.

Петербурженка Нина Сахарнова родилась еще до основания СССР. Она пережила Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда, распад Советского Союза. В начале 2021 года блокадница стала звездой TikTok. Женщина рассказывала об истории тех лет, чем и завоевала сердца россиян.