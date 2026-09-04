Прощание с журналистом Алексеем Вишневецким пройдет 7 сентября в Москве

Церемония прощания с журналистом Алексеем Вишневецким состоится в Москве 7 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя СЖР Владимира Соловьева.

Зампред и секретарь Союза журналистов России упокоится на Троекуровском кладбище. По словам Владимира Соловьева, причиной смерти Вишневецкого мог стать инфаркт.

«Он проснулся в 3 часа ночи и сказал, что болит сердце. И через какое-то время начал хрипеть, и когда вызвали скорую, он уже скончался», — рассказал Соловьев.

Алексей Вишневецкий умер на 61-м году жизни. Коллеги отметили, что он знал профессию со всех сторон: трудился в печатной прессе, на телевидении, а также и на творческих и административных должностях.