Умер журналист Алексей Вишневецкий

На 61-м году жизни скончался зампред и секретарь Союза журналистов России, заслуженный журналист РФ Алексей Вишневецкий. Об этом сообщила пресс-служба СЖР.

Коллеги отметили, что усопший знал профессию со всех сторон: он трудился и в печатной прессе и на телевидении, на творческих и административных должностях.

Трудовой путь Вишневецкого начался в газете «Московская правда», где он проходил практику, в 1988-м стал внештатным корреспондентом и постепенно поднялся до должности первого заместителя главного редактора.

Затем журналист работал в других печатных изданиях, а с 1996 года пришел на телевидение.

Он был шеф-редактором программ «Дистанция 60» и «Сегоднячко» на НТВ и ТНТ, замначальника Службы документальных фильмов телеканала «Россия 1».

В 2017 году стал заместителем председателя СЖР. В 2026 году ему присвоили звание заслуженного журналиста России.

Своим богатым опытом Вишневецкий делился на творческих мастерских в столичных вузах.