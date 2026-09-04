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    Умер журналист Алексей Вишневецкий

    Фото: Медиасток.рф

    На 61-м году жизни скончался зампред и секретарь Союза журналистов России, заслуженный журналист РФ Алексей Вишневецкий. Об этом сообщила пресс-служба СЖР.

    Коллеги отметили, что усопший знал профессию со всех сторон: он трудился и в печатной прессе и на телевидении, на творческих и административных должностях.

    Трудовой путь Вишневецкого начался в газете «Московская правда», где он проходил практику, в 1988-м стал внештатным корреспондентом и постепенно поднялся до должности первого заместителя главного редактора.

    Затем журналист работал в других печатных изданиях, а с 1996 года пришел на телевидение.

    Он был шеф-редактором программ «Дистанция 60» и «Сегоднячко» на НТВ и ТНТ, замначальника Службы документальных фильмов телеканала «Россия 1».

    В 2017 году стал заместителем председателя СЖР. В 2026 году ему присвоили звание заслуженного журналиста России.

    Своим богатым опытом Вишневецкий делился на творческих мастерских в столичных вузах.