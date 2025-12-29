Прощание с Верой Алентовой началось в Театре имени Пушкина

В понедельник, 29 декабря, в Москве проходит прощание с актрисой Верой Алентовой. Церемония началась в 11:00 по московскому времени в Театре имени Пушкина на Тверском бульваре.

После прощания народную артистку России похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом, режиссером Владимиром Меньшовым.

Алентова умерла в минувший четверг. Ей стало плохо во время прощания с актером Анатолием Лобоцким в Театре имени Владимира Маяковского.

У звезды произошел острый инфаркт миокарда, что привело к клинической смерти. Медики пытались реанимировать артистку, но спасти ее так и не удалось.