Прощание с ведущим «Спаса» Максимом Сырниковым пройдет в Санкт-Петербурге

Прощание с ведущим «Монастырской кухни» на телеканале «Спас» Максимом Сырниковым состоится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Согласно предварительной информации, прощание с Максимом Сырниковым пройдет в Санкт-Петербурге, предварительно местом погребения выбрали Северное кладбище», — отметили в сообщении.

Максим Сырников умер 22 июля, ему было 60 лет. Знаток русской кухни в последнее время болел, а на днях сбежал из больницы.

Сырников получил филологическое образование, но с детства увлекался приготовлением пищи. Он стажировался в лучших ресторанах Франции, Италии, Греции и Бразилии, вел кулинарные колонки в различных журналах, работал шеф-поваром, открыл сеть собственных заведений. Больше всего кулинар любил русскую кухню.