Умер ведущий «Монастырской кухни» Максим Сырников

Скончался ведущий телепередачи «Монастырская кухня» Максим Сырников. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Спас» .

Известному знатоку русской кухни было 60 лет.

В сообщении отметили, что кулинар в последнее время болел, а на днях сбежал из больницы, но точный диагноз не сообщили.

Сырников получил филологическое образование, но с детства увлекался приготовлением пищи. Он стажировался в лучших ресторанах Франции, Италии, Греции и Бразилии, вел кулинарные колонки в различных журналах, работал шеф-поваром многих ресторанов, открыл сеть собственных заведений.

Больше всего кулинар любил русскую кухню. Он провел множество экспедиций по российской глубинке, общался со старожилами и восстанавливал старинные локальные рецепты.

Он выпустил книги «Русская домашняя кухня», «Настоящая русская еда», «Готовим по‑русски каждый день», «Настоящие русские праздники» и так далее.