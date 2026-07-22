Умер ведущий «Монастырской кухни» Максим Сырников
Скончался ведущий телепередачи «Монастырская кухня» Максим Сырников. Об этом сообщила пресс-служба телеканала «Спас».
Известному знатоку русской кухни было 60 лет.
В сообщении отметили, что кулинар в последнее время болел, а на днях сбежал из больницы, но точный диагноз не сообщили.
Сырников получил филологическое образование, но с детства увлекался приготовлением пищи. Он стажировался в лучших ресторанах Франции, Италии, Греции и Бразилии, вел кулинарные колонки в различных журналах, работал шеф-поваром многих ресторанов, открыл сеть собственных заведений.
Больше всего кулинар любил русскую кухню. Он провел множество экспедиций по российской глубинке, общался со старожилами и восстанавливал старинные локальные рецепты.
Он выпустил книги «Русская домашняя кухня», «Настоящая русская еда», «Готовим по‑русски каждый день», «Настоящие русские праздники» и так далее.