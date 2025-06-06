Прощание с сооснователем «Аквариума» состоится в петербургском крематории

Гражданская панихида по писателю и журналисту Анатолию Гуницкому пройдет 11 июня в Санкт-Петербурге. Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков* сообщил об этом в соцсети Facebook**.

«Прощание с Джорджем — в среду, в 11:45, в центральном зале крематория. Поминки — в 14:00 в Fish Fabrique Bar, Лиговский, 53», — объявил он.

Петербургский крематорий находится по адресу: Шафировский проспект, 12. Друг усопшего, композитор и музыкант-мультиинструменталист Юрий Касьяник сообщил ТАСС, что церемония открыта для всех.

Гуницкий умер 5 июня в реанимации в возрасте 71 года от тяжелой болезни. Он известен как член совета Ленинградского рок-клуба, глава «Театра абсурда», специалист Этнографического и Театрального музеев Санкт-Петербурга, сооснователь, один из первых ударников и автор ранних песен группы «Аквариум».

*Признан в России иностранным агентом.

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