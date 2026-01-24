Прощание с Олейниковым пройдет на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с режиссером, ведущим и продюсером Александром Олейниковым состоится 27 января на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РИА «Новости» рассказала дочь покойного Дарья.

Она уточнила, что озвученная дата прощания является предварительной. Точное время церемонии родственники режиссера объявят позже.

Олейников умер в возрасте 60 лет. Предположительно, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Ведущий скончался, когда вышел покурить.

Позже агентство со ссылкой на окружение режиссера сообщило, что тот умер в машине скорой помощи.

«Не было установлено еще причины [смерти], это произошло в 05:00 утра. Скорее всего, это обычные клинические моменты», — отметил собеседник издания.

Олейников работал на телевидении с 1985 года. В 1993 году его назначили секретарем Союза кинематографистов, а в 2001 году — членом Академии российского телевидения.

Олейников занимал руководящие должности на центральных телеканалах в 2000-е, несколько лет работал на посту директора по связям с общественностью Московского международного кинофестиваля.