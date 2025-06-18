Прощание с Натальей Теняковой пройдет 20 июня

Прощание актрисой МХТ имени Чехова народной артисткой России Натальей Теняковой состоится 20 июня в стенах родного театра, после чего ее похоронят на Троекуровском кладбище рядом с мужем — Сергеем Юрским. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Прощание состоится 20 июня, в пятницу. В 11 часов — гражданская панихида, а затем прощание в ритуальном зале Центральной клинической больницы № 1», — заявили в театре.

После прощания прах Теняковой упокоят на Троекуровском кладбище в Москве на Аллее Актеров, рядом с мужем — Сергеем Юрским.

О смерти Теняковой на 81-м году жизни стало известно ранее в пятницу. Самой известной ее ролью в кино стала роль бабы Шуры в комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Тенякова также снималась в картинах «Следствие ведут знатоки», «Зеленая карета» и других.