Скончалась звезда фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

Умерла народная артистка России актриса Наталья Тенякова. Об этом сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, в котором она служила с 1988 года.

«Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть, „как Тенякова“, и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем», — написали в некрологе.

В театре назвали смерть актрисы фундаментальной потерей и выразили соболезнования ее дочери Дарье и другим близким.

Тенякова родилась 3 июля 1944 года в Ленинграде. Окончила ЛГИТМиК, после чего служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (ныне — театр «Балтийский дом») и БДТ. В 1979 году вслед за мужем, актером Сергеем Юрским, переехала в Москву, с тех пор по паспорту нося его фамилию, а на сцене — девичью.

Снималась в кино. Самой известной ее ролью стала баба Шура в лирической комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Где и когда состоится прощание, в театре сообщат дополнительно.