Прощание с Лилией Юдиной состоится 27 ноября

Прощание с Лилией Юдиной, народной артисткой РСФСР и актрисой Государственного академического Малого театра, состоится 27 ноября с. Церемония пройдет в храме Воскресения Словущего, сообщили в Малом театре .

«По желанию родственников, прощание с народной артисткой России Лилией Витальевной Юдиной состоится 27 ноября (в четверг) в 14:00 в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке», — указано в сообщении.

Актриса Юдина скончалась 23 ноября, ей было 96 лет. Ее карьера неразрывно связана с Малым театром, где она работала с 1953 года.

Юдина родилась 14 мая 1929 года. В 1951-м она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина и присоединилась к труппе Малого театра.

За годы работы актриса воплотила 50 образов, среди которых — Элиза Дулиттл в «Пигмалионе» Бернарда Шоу, Абигайль в «Стакане воды» Эжена Скриба, Регина в «Привидении» Генрика Ибсена, Саша в «Иванове» Антона Чехова, Софья и Наталья Дмитриевна в «Горе от ума» Александра Грибоедова, Регана в «Короле Лире» Уильяма Шекспира и другие.

Юдина прославилась ролью Бекки Шарп в «Ярмарке тщеславия» Уильяма Теккерея. Она также неоднократно участвовала в постановках пьес Александра Островского. Ее последней ролью стала Турусина в «На всякого мудреца довольно простоты». Малый театр гордится тем, что Лилия Витальевна блистала на сцене семь десятилетий.