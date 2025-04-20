Прощание с легендой. Раскрылись обстоятельства смерти и дата панихиды экс-директора группы «На-На»

Церемония прощания с экс-директором группы «На-На» Фроликовым пройдет 23 апреля

Фото: РИА «Новости»

Гражданская панихида по Виталию Фроликову, экс-директору группы «На-На», состоится 23 апреля в Центральной клинической больнице. Об этом сообщили в пресс-службе музыкального коллектива на официальной странице во «ВКонтакте».

Траурное мероприятие запланировано в зале Центральной клинической больницы, на улице Маршала Тимошенко. Оно начнется в полдень и продлится полтора часа.

Родственники усопшего согласились провести открытое прощание. Проводить артиста в последний путь пригласили всех желающих.

В комментариях некоторые поклонники группы отметили профессионализм Фроликова.

«Очень жаль… Приятный человек, конструктивный директор.  Самые искренние соболезнования родным и близким», — писали люди.

Фроликов 19 апреля лег в больницу на плановую операцию на сердце, мужчине удаляли бляшку из сонной артерии. Во время операции ему стало хуже, сердце остановилось. Медики констатировали смерть артиста.

Виталию Фроликову было 75 лет. В 1989 году, сразу после основания «На-На», он стал концертным директором этой группы. Такой деятельностью Фроликов занимался более чем 30 лет.

В ноябре 2024 года умер бывший солист «На-На» Владимир Левкин. Основатель группы Бари Алибасов в беседе с 360.ru называл его «самым ярким артистом».

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