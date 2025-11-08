Прощание с Юрием Николаевым началось на Троекуровском кладбище Москвы

Церемония прощания с ушедшим из жизни в 76 лет ведущим Юрием Николаевым началась на Троекуровском кладбище Москвы. В Большом траурном зале собрались друзья, коллеги и поклонники звезды телевидения.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в своем выступлении заявил, что Николаев, ассоциировался у зрителей с утром, улыбкой и праздником.

«Несмотря на свою известность и популярность, Юра был очень скромным человеком», — подчеркнул он.

В качестве примера Эрнст рассказал, что познакомился с телеведущим 39 лет назад в Сочи и буквально через 15 минут Николаев пригласил его покататься на водных лыжах.

С прощальными речами выступили телеведущий Валдис Пельш и композитор Юрий Николаев. Букеты с цветами принесли певица Анита Цой, ведущая Елена Малышева и многие другие.

Траурные венки на прощание с Игорем Николаевым прислали президент России Владимир Путин, Академия российского телевидения, народный артист России Игорь Матвиенко, друзья и коллеги телеведущего.

Народный артист России ведущий программ «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики» и других Юрий Николаев умер в одной из московских больниц в минувший вторник, 4 ноября.

Его госпитализировали в тот же день из-за резкого ухудшения состояния. Спасти ведущего врачи не смогли.