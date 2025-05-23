Прощание с Юрием Григоровичем началось в Большом театре

В Москве началась церемония прощания с многолетним главным балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем. Об этом сообщил РБК.
Прощаются с Народным артистом СССР на исторической сцене. Позднее тело хореографа кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище.
Григорович умер 19 мая. Ему было 98 лет, из которых более 40 он отдал Большому театру. Удостоен множества наград, в том числе звезды Героя Социалистического Труда.
Соболезнования родным и близким маэстро выразил президент Владимир Путин. В телеграмме глава государства отметил, что Григорович олицетворял целую эпоху в истории русского и мирового балета, а поставленные им спектакли считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса.
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