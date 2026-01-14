Прощание с Игорем Золотовицким пройдет в МХТ имени Чехова

МХТ имени Чехова станет площадкой для церемонии прощания с заслуженным артистом России и ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Дату и время представители учреждения культуры пообещали объявить позже.

«Прощание с Игорем Яковлевичем Золотовицким состоится в МХТ имени Чехова — на сцене, которой он служил более сорока лет», — указали в сообщении.

Заслуженный артист России скончался в возрасте 64 лет в среду, 14 января. Источник из окружения актера назвал вероятной причиной смерти рак желудка, который Золотовицкому диагностировали в прошлом году.

Уникальный актер и педагог с искрометным чувством юмора — так в комментарии 360.ru охарактеризовал Игоря Золотовицкого народный артист России, актер театра «Ленком Марка Захарова» Виктор Раков.

Он подчеркнул, что не хочет говорить о коллеге по съемочным площадкам в прошедшем времени, и назвал смерть Золотовицкого ужасным началом года.