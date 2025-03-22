Прощание с Голубкиной состоится в театре Российской армии 25 марта

Церемония прощания с актрисой Ларисой Голубкиной пройдет в театре Российской армии. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Директор театра, депутат Мосгордумы Милена Авимская подтвердила, что проститься с актрисой можно будет в Москве 25 марта.

«Прощание, скорее всего, пройдет в родном театре во вторник», — рассказала она.

Звезда фильма «Гусарская баллада» ушла из жизни в возрасте 85 лет. Из-за рака крови третьей степени она не вставала с постели. Причиной смерти артистки стала остановка сердца.

В пресс-службе театра Российской армии отметили, что Голубкина выступала на его сцене с 1964 года.

«До свидания, любимая миллионами, великая артистка Лариса Ивановна Голубкина!» — написали коллеги актрисы.

Она сыграла десятки главных ролей в театре, а также снялась в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Сказ о царе Салтане», «Трое в лодке, не считая собаки» и в военной картине «Освобождение». Дебютом для Голубкиной стала роль в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская Баллада».