Прощание с Екатериной Жемчужной пройдет 7 июля в театре «Ромэн»

Прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной пройдет в цыганском театре «Ромэн», где она служила всю жизнь. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Гражданская панихида начнется в 11.00 7 июля.

Ранее дочь актрисы Ольга сообщила, что 82-летняя женщина умерла от тромбоэмболии.

Жемчужная пришла в «Ромэн» в 1964 году по приглашению главного режиссера Семена Баркана. Играла в спектаклях «Мы — цыгане», «Колдовская любовь», «Плясунья — дочь шатров».

Также актриса снималась в кино и сериалах, таких как «Вечный зов», «Табор уходит в небо», и «Кармелита». Всего на ее счету участие в 28 картинах.