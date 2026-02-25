Прощание с актрисой Ириной Шевчук пройдет 28 февраля в ЦКБ

Траурная церемония прощания с заслуженной артисткой России Ириной Шевчук пройдет 28 февраля в ЦКБ № 1, похороны состоятся на Троекуровском кладбище. Об этом РИА «Новости» сообщила ее дочь Александра Афанасьева-Шевчук.

«Прощание состоится в субботу в ЦКБ № 1, в 10 утра», — сказала она.

О смерти Шевчук на 75-м году жизни стало известно 24 февраля. Артистка долго болела — боролась с лимфомой головного мозга.

Ирина Шевчук известна широкому кругу зрителей по ролям в фильмах «Белый Бим Черное Ухо», «Волчицы», «Кодекс молчания», «Вангелия», «Женщина без прошлого» и другим.

В составе советской делегации Шевчук представляла киноленту «А зори здесь тихие» на Венецианском кинофестивале в 1972 году, а спустя год ее выдвинули на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Последняя картина с участием актрисы вышла на большие экраны в 2022 году. Речь идет о фильме «Французский мастер».