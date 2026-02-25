Сегодня 12:46 Была звездой СССР и кислородом дочери: как доживала последние дни неповторимая Ирина Шевчук 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov, 008 Soba Hospital / www.globallookpress.com Знаменитости

Болезни

Врачи

Фильмы

Артисты

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет. Звезда фильма «А зори здесь тихие» три года боролась с лимфомой головного мозга. Как прошли последние дни актрисы — в материале 360.ru.

Последние дни жизни и смерть актрисы Шевчук О смерти Ирины Шевчук 24 февраля сообщила ее дочь — Александра Афанасьева-Шевчук. Причиной смерти стала лимфома. «Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю. Ты со мной навсегда», — написала Александра в социальных сетях. Дочь называла мать своим кислородом и благодарила врачей, которые помогали бороться с болезнью.

Спасибо врачам, которые помогали нам! Они для меня боги. Мамочка, любимая, я рыдаю. Это очень больно, не смогла я помочь тебе, не смогла. Александра Афанасьева-Шевчук

Источник телеграм-канала Shot уточнил, что актриса скончалась у себя дома.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

«Исхудала страшно» Подругой и коллегой семьи, которая общалась с Шевчук в течение всей жизни, была депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко. Они познакомились на съемках кинокартины «А зори здесь тихие» и сохранили теплые отношения на долгие годы. В беседе с aif.ru Драпеко рассказала о состоянии Шевчук в последние месяцы.

В последний раз мы виделись на открытии памятника, посвященного героям фильма «А зори здесь тихие» возле храма Вооруженных сил России в Подмосковье. После этого мы еще несколько раз разговаривали по телефону, обсуждали разные темы. Елена Драпеко

Коллегу поразили вызванные болезнью изменения во внешности. «Ирина Борисовна исхудала страшно в последнее время», — отметила депутат. Она назвала смерть артистки потерей для всей культуры России и для кинематографа страны.

Фото: РИА «Новости»

Карьера и самые яркие роли Ирины Шевчук Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске, через 11 лет семья переехала в Киев, а затем — в Москву. В 1972-м она окончила ВГИК. Кинодебют артистки состоялся в эпизоде фильма «Гольфстрим», но настоящая слава обрушилась на 21-летнюю студентку после выхода драмы «А зори здесь тихие». Роль Риты Осяниной принесла ей не только всесоюзную любовь, но и признание профессионалов. В составе советской делегации Шевчук представляла фильма на Венецианском кинофестивале в 1972 году, а через год картину выдвинули на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Карьера актрисы длилась 50 лет, за это время она снялась более чем в 70 фильмах. В числе самых ярких работ с ее участием «Белый Бим Черное Ухо», «Государственная граница», «Курортный роман», «Мужской зигзаг», «Сонька — Золотая Ручка» и другие. Последняя кинолента с участием Шевчук вышла в 2022 году. Речь идет о картине «Французский мастер».