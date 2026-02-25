Была звездой СССР и кислородом дочери: как доживала последние дни неповторимая Ирина Шевчук
Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла в возрасте 74 лет. Звезда фильма «А зори здесь тихие» три года боролась с лимфомой головного мозга. Как прошли последние дни актрисы — в материале 360.ru.
Последние дни жизни и смерть актрисы Шевчук
О смерти Ирины Шевчук 24 февраля сообщила ее дочь — Александра Афанасьева-Шевчук. Причиной смерти стала лимфома.
«Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью. Прости, если не все успела сделать, прости, если не всем смогла помочь. Я скучаю по тебе, мамочка, я очень сильно тебя люблю. Ты со мной навсегда», — написала Александра в социальных сетях.
Дочь называла мать своим кислородом и благодарила врачей, которые помогали бороться с болезнью.
Спасибо врачам, которые помогали нам! Они для меня боги. Мамочка, любимая, я рыдаю. Это очень больно, не смогла я помочь тебе, не смогла.
Александра Афанасьева-Шевчук
Источник телеграм-канала Shot уточнил, что актриса скончалась у себя дома.
«Исхудала страшно»
Подругой и коллегой семьи, которая общалась с Шевчук в течение всей жизни, была депутат Госдумы и актриса Елена Драпеко. Они познакомились на съемках кинокартины «А зори здесь тихие» и сохранили теплые отношения на долгие годы.
В беседе с aif.ru Драпеко рассказала о состоянии Шевчук в последние месяцы.
В последний раз мы виделись на открытии памятника, посвященного героям фильма «А зори здесь тихие» возле храма Вооруженных сил России в Подмосковье. После этого мы еще несколько раз разговаривали по телефону, обсуждали разные темы.
Елена Драпеко
Коллегу поразили вызванные болезнью изменения во внешности.
«Ирина Борисовна исхудала страшно в последнее время», — отметила депутат.
Она назвала смерть артистки потерей для всей культуры России и для кинематографа страны.
Карьера и самые яркие роли Ирины Шевчук
Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске, через 11 лет семья переехала в Киев, а затем — в Москву. В 1972-м она окончила ВГИК. Кинодебют артистки состоялся в эпизоде фильма «Гольфстрим», но настоящая слава обрушилась на 21-летнюю студентку после выхода драмы «А зори здесь тихие».
Роль Риты Осяниной принесла ей не только всесоюзную любовь, но и признание профессионалов. В составе советской делегации Шевчук представляла фильма на Венецианском кинофестивале в 1972 году, а через год картину выдвинули на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Карьера актрисы длилась 50 лет, за это время она снялась более чем в 70 фильмах. В числе самых ярких работ с ее участием «Белый Бим Черное Ухо», «Государственная граница», «Курортный роман», «Мужской зигзаг», «Сонька — Золотая Ручка» и другие.
Последняя кинолента с участием Шевчук вышла в 2022 году. Речь идет о картине «Французский мастер».