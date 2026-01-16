Прощание с актером Виктором Рухмановым пройдет 18 января

Панихида по заслуженному артисту России Виктору Рухманову состоится в Центральной клинической больнице 18 января в Москве. Об этом в телеграм-канале сообщил Театр сатиры.

Желающие проститься могут прийти в воскресенье по адресу: Будайская улица, дом 2.

О смерти Рухманова в возрасте 95 лет стало известно 14 января. Участник Великой Отечественной войны посвятил театру почти 70 лет, сыграл десятки ролей на сцене и в кино, среди них — Двойкин в спектакле «Баня», Валентин в «Маленьких комедиях большого дома», пан Изобретатель из «Кабачка 13 стульев», Шпекин в постановке «Ревизор» и множество других.