Умер заслуженный артист России Виктор Рухманов

Заслуженный артист России Виктор Рухманов умер в возрасте 95 лет

На 96-м году жизни скончался заслуженный артист России и участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов. Об этом в телеграм-канале сообщил Театр сатиры.

В учреждении культуры отметили, что Виктор Ильич посвятил жизнь сцене и прослужил в театре 69 лет.

«Талант, невероятная харизма и преданность искусству покорили сердца множества зрителей», — заявили в пресс-службе.

В творческой биографии Рухманова десятки запоминающихся и ярких сценических и киноролей, среди которых Валентин в «Маленьких комедиях большого дома», пан Изобретатель из «Кабачка 13 стульев», Двойкин в спектакле «Баня», Шпекин в постановке «Ревизор» и другие.

«Прошедший через суровые испытания войны, он сохранил в себе свет, доброту, чуткость и оптимизм, которыми делился с коллегами и публикой», — добавили в театре.

О дате и месте прощания с Рухмановым объявят позже.

