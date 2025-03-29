Прощание с актером и телеведущим Веселкиным завершилось аплодисментами

Собравшиеся возле московского Российского академического молодежного театра (РАМТ) проводили аплодисментами вынесенный гроб с телом актера, радио- и телеведущего Алексея Веселкина. В культурном учреждении артист проработал более 40 лет.

После прошедшей в РАМТ церемонии прощания гроб с телом артиста доставят на Троекуровское кладбище Москвы, где пройдут похороны.

Заслуженный артист России Алексей Веселкин скончался в минувшую среду, 26 марта, в возрасте 63 лет после продолжительной болезни.

Его коллега, радиоведущий Сергей Стиллавин, сообщил, что последний год актер боролся с раком, но болезнь одержала победу.

Выпускник театрального училища имени Щукина, Алексей Веселкин поступил на службу в Центральный детский театр, который сегодня носит название РАМТ. Еще в советское время он начал работать на телевидении. Сначала — ведущим детской программы «Будильник», а после — подростковой «До 16 и старше».

Веселкин снимался в фильмах и сериалах. Самой запоминающейся его ролью стал эпизод в фильме «Диск-жокей» 1987 года: актер, как лучший московский исполнитель брейк-данса, показал танец робота. В последние годы Веселкин продолжал работать в РАМТ, а также вел серию программ на радиостанции «Маяк».