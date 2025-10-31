Пропалестинским активистам запретили приближаться к Галь Гадот

Британский суд обязал пропалестинских активистов не подходить к съемкам с Гадот

Британский суд постановил, что пропалестинские активисты не имеют права приближаться к съемкам фильма с участием израильской актрисы Галь Гадот. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Звезде фильма «Чудо-женщина» пытались сорвать в Лондоне съемки новой картины под названием «Бегущая». Активисты включали сирены, стучали по металлическим крышкам кастрюль, выкрикивали лозунги и размахивали палестинскими флагами.

По информации газеты, восемь протестующих обвинили в блокировке доступа к рабочим местам. Суд постановил, что задержанных могут отпустить под залог, если они не будут подходить к съемочной площадке ближе, чем на 200 метров.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился приостановить ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа. Он пошел на этот шаг после обострения конфликта с ХАМАС. Нетаньяху объяснил, что решение приняли «до дальнейшего уведомления», оно связано с грубым нарушением перемирия со стороны палестинского движения ХАМАС