«Пролью свет правды». Певец Шаман показал секретную папку на фоне посольства США

Шаман с папкой в руках у посольства США пообещал пролить свет правды

Певец Шаман с папкой в руках записал видео у посольства США в Москве. Артист выложил ролик в свой телеграм-канал и пообещал «очень скоро пролить свет правды».

Для съемки Шаман выбрал необычный для себя образ — строгий черный костюм с галстуком и значком российского триколора на груди. Певец заявил, что получил в свое распоряжение некую «секретную папку».

По словам музыканта, в документах содержится «список фамилий». О ком может идти речь, музыкант не уточнил.

«Они хотели, чтобы я молчал <…> очень скоро я пролью свет правды», — заявил Ярослав Дронов.

Ярослав Дронов уже не в первый раз устраивает акции у американской дипмиссии в Москве. Летом 2024 года он проводил там концерт-митинг против цензуры.

За последние несколько месяцев Шаман совершил несколько привлекающих к нему внимание поступков. В феврале артист облизал лед на озере Байкале, месяцем позже он в поздравлении с 8 марта заявил, что самый ценный подарок для дамы — «сделанный своим ртом».