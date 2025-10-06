Прокурор запросил семь лет лишения свободы для Татьяны Лазаревой

Прокуратура попросила заочно приговорить телеведущую Татьяну Лазареву* к семи годам колонии. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из Пресненского суда столицы.

Артистку обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Лазарева* в своем Telegram-канале дважды за февраль 2025 года опубликовала материалы без соответствующей маркировки.

Нарушение зафиксировали сотрудники Роскомнадзора и направили протокол об этом в правоохранительные органы.

До этого телеведущая привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение, однако назначенные штрафы так и не оплатила.

Ранее стало известно, что Татьяна Лазарева* заявила об искренней радости за удары ВСУ по России. Также знаменитость рассказала, что оказывает материальную поддержку украинской армии.

*Признана в России иностранным агентом и внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.