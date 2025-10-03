Прокуратура инициировала дело против журналистки Лариной

Прокуратура Москвы направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении журналистки Оксаны Баршевой, известной под псевдонимом Ксения Ларина*. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства .

По данным прокуратуры, в одном из мессенджеров выявили интервью Баршевой, в котором содержались высказывания, квалифицированные как публичные призывы к совершению террористических актов в Москве, а также как оправдание и пропаганда терроризма.

Материалы проверки направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма, совершенные с использованием Интернета").

В прокуратуре отметили, что результаты рассмотрения находятся на контроле ведомства.

Ранее адвокат Дмитрий Захватов*, журналист Андрей Калитин*, поэт и медиаменеджер Демьян Кудрявцев*, а также кинокритик Зинаида Пронченко* пополнили реестр иностранных агентов.

* Признаны в России иностранными агентами.