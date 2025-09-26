Медиаменеджер Кудрявцев и кинокритик Пронченко попали в список иноагентов
Адвокат Дмитрий Захватов*, журналист Андрей Калитин*, поэт и медиаменеджер Демьян Кудрявцев*, а также кинокритик Зинаида Пронченко* пополнили реестр иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст в пресс-релизе.
По данным ведомства, им вменили распространение фейков о политике и решениях российских властей, а также они создавали и распространял контент иноагентов и выступали против спецоперации.
Согласно информации Минюста, Захватов* также является одним из руководителей проекта, который занимается сбором денежных средств для ВСУ.
Журналисту Калитину* вменяют распространение контента нежелательных организаций и сотрудничество с иностранным агентом.
Также в реестре иноагентов оказалась организация — независимая литературная премия «ДАР»*.
Она распространяла фейковую информацию, направленную на формирование негативного образа российских военных.
С 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью. Им нельзя вести занятия для взрослых и детей.
*Признан в России иностранным агентом.