Медиаменеджер Кудрявцев и кинокритик Пронченко попали в список иноагентов

Адвокат Дмитрий Захватов*, журналист Андрей Калитин*, поэт и медиаменеджер Демьян Кудрявцев*, а также кинокритик Зинаида Пронченко* пополнили реестр иностранных агентов. Об этом сообщил Минюст в пресс-релизе .

По данным ведомства, им вменили распространение фейков о политике и решениях российских властей, а также они создавали и распространял контент иноагентов и выступали против спецоперации.

Согласно информации Минюста, Захватов* также является одним из руководителей проекта, который занимается сбором денежных средств для ВСУ.

Журналисту Калитину* вменяют распространение контента нежелательных организаций и сотрудничество с иностранным агентом.

Также в реестре иноагентов оказалась организация ­— независимая литературная премия «ДАР»*.

Она распространяла фейковую информацию, направленную на формирование негативного образа российских военных.

С 1 сентября в России вступил в силу закон, запрещающий иностранным агентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью. Им нельзя вести занятия для взрослых и детей.

*Признан в России иностранным агентом.