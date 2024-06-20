«Произошло очень странное». Юлия Высоцкая предчувствовала смерть Анук Эме
Телеведущая Юлия Высоцкая заявила, что предчувствовала смерть актрисы Анук Эме
Ведущая программы «Едим дома» Юлия Высоцкая отреагировала на смерть французской актрисы Анук Эме. Своими эмоциями она поделилась в Telegram-канале.
«Со мной произошло очень странное. Два дня назад поздно вечером читала книжку и вдруг решила пересмотреть „Мужчину и женщину“. Никаких поводов не было, не искала что-нибудь хорошее старое, не хотела вспомнить что-то из французской новой волны, просто вдруг включила именно этот фильм», — рассказал телеведущая.
По ее словам, она смотрела эту ленту не меньше четырех раз. Высоцкая призналась, что дважды искренне плакала во время просмотра. Она добавила, что новость о смерти актрисы застала ее врасплох.
Анук Эме умерла 18 июня в Париже на 93-м году жизни в окружении родных. Актрису множество раз номинировали на премию «Оскар», она завоевывала «Золотой глобус» и BAFTA.