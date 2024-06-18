Умерла актриса из фильма «Сладкая жизнь» Анук Эме

На 93-м году жизни не стало французской актрисы Анук Эме. Об этом сообщила дочь артистки Мануэла Папатакис в социальных сетях.

«С моей дочерью Галад и внучкой Милой мы с глубокой грустью сообщаем о кончине моей матери Анук Эме», — написала она.

Актриса умерла утром во вторник, 18 июня, в своем доме в Париже в окружении родных. Причины смерти не уточняются.

Николь Франсуаз Флоренс Дрейфус (настоящее имя актрисы) родилась в Париже в 1932 году. Работу в кино она начала в 1940-х. За ее плечами около 100 фильмов, среди которых выделяются ленты «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной» режиссера Федерико Феллини, «Мужчина и женщина» Клода Лелюша, «Содом и Гоморра» Роберта Олдрича и «Трагедия смешного человека» Бернардо Бертолуччи.

Актрису множество раз номинировали на премию «Оскар», она завоевывала «Золотой глобус» и BAFTA. Журнал Empire поместил ее в список «100 самых сексуальных звезд в истории кинематографа».