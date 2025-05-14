Мать основателя «Ласкового мая» начала судится с вдовой Шатунова

Мать основателя музыкальной группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова Валентина начала судебный процесс с вдовой Юрия Шатунова, иск связан с признанием недействительным завещания. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Суть конкретных претензий не раскрывается. Согласно документам, суд ранее выносил определение об изменении подсудности рассмотрения дела. Однако Кузнецова с этим не согласилась и подала частную жалобу, но суд ее отклонил.

Согласно данным портала судов общей юрисдикции Москвы, пока что дату рассмотрения гражданского дела о признании завещания недействительным не назначили.

Композитор Сергей Кузнецов умер 7 ноября 2022 года в Оренбурге в возрасте 58 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. Помимо «Ласкового мая», Кузнецов основал музыкальные коллективы, Spice Boys, «Стекловата», «Чернила для пятого класса» и «Радуга ночью».

Ранее суд отказал продюсеру Андрею Разину в иске о правах на хиты «Ласкового мая».