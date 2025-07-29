Прохор Шаляпин женился на женщине младше себя

Исполнитель Прохор Шаляпин женился на телеведущей Ольге Вашуриной. Бракосочетание состоялось в рамках проекта «Свадьба вслепую», сообщили в Telegram-канале телеканала «Пятница!».

По правилам проекта, незнакомые друг другу люди женятся и проводят вместе неделю. Потом им нужно решить, продолжать ли отношения или расставаться.

Вашурина победила в первом сезоне шоу «Кондитер» и стала соведущей Рената Агзамова. Она воспитывает двух дочерей 11 и14 лет.

Во время совместной недели с Прохором 37-летняя телеведущая познакомила его с дочерью, а Шаляпин ее — с мамой и своей подругой Анастасией Волочковой. Балерина заявила, что лучше нее Прохор больше никого не найдет.

Ранее Шаляпин пытался обратить на себя внимание певицы Любови Успенской, но та ответила отказом. Звезда заявила, что певец для нее слишком старый.