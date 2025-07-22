Прохор Шаляпин оценил слова Успенской, назвавшей его слишком старым

Исполнитель Прохор Шаляпин пытался обратить на себя внимание певицы Любови Успенской, но получил отказ. Звезда заявила, что артист слишком старый для нее, и посоветовала ему искать более зрелых спутниц. Общественная Служба Новостей узнала, как певец отреагировал на слова Успенской.

Шаляпин заявил, что не обижен на Успенскую, ведь она известна своим прекрасным чувством юмора.

«Конечно, Любовь шутит, она человек с прекрасным чувством юмора, и все это знают. Я ее обожаю и нисколько не обижаюсь на слова о том, что я уже не первой свежести», — признался музыкант.

Несмотря на отказ, Шаляпин подчеркнул, что продолжит любить Успенскую. Артист также заявил, что последует ее совету и будет искать кого-то постарше. Однако он добавил, что на данный момент его сердце занято, и он не ищет новых романтических приключений.