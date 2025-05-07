Прохор Шаляпин признался, что у него родился ребенок

Певец Прохор Шаляпин стал отцом. Об этом он заявил во время интервью для YouTube-шоу «50 хейтеров».

«Знаю точно, что биологически я уже являюсь отцом, но по документам, официально, детей на сегодняшний день не имею. У меня нет пока семьи, я не знаю, как у меня срастется в этой жизни и срастется ли вообще. Но биологически я уже продолжился», — поделился певец.

Шаляпин рассказал, что стал донором биологического материала в одной из клиник. Он хотел завести с одной из своих возлюбленных детей, но естественным путем забеременеть у нее не получилось.

В разговоре с 360.ru артист отказался рассказывать подробности о своих биологических детях.

«Не вижу смысла повторять и делать из этого клоунаду», — ответил он.

Ранее Прохор Шаляпин опубликовал в TikTok видео из постели со своей бывшей женой, 69-летней Ларисой Копенкиной. Певец использовал состаривающий фильтр и пошутил о возрасте.