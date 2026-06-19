Продюсеру Линды Кувшинову продлили домашний арест до 20 августа

Тверской суд Москвы принял решение о продлении домашнего ареста для саунд-продюсера певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаила Кувшинова, которого обвинили в мошенничестве с авторскими правами на музыкальное творчество композитора Максима Фадеева. Об этом сообщил ТАСС .

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению: продлить срок домашнего ареста Кувшинову до 20 августа», — заявил судья.

Кувшинову предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК России — мошеннические действия в особо крупном размере, 14 мая Тверской суд постановил поместить его под домашний арест.

Кувшинова задержали во время расследования дела о подделке подписей в бумагах, касающихся авторских прав на композиции Фадеева. Композитор проходит по делу как потерпевшая сторона. Он рассказывал, что Кувшинов был директором студии «Кристальная музыка», когда подделывал подписи.